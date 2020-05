PSG : Ancelotti veut également Pellegrini à Everton

Alors que le PSG cible Lorenzo Pellegrini pour le prochain mercato estival, Carlo Ancelotti souhaiterait également attirer le milieu de terrain de l’AS Rome à Everton.

Le journaliste italien Nicolo Schira confirme ce lundi le vif intérêt du PSG pour Lorenzo Pellegrini, et indique qu’ Everton serait également dans la course pour le milieu de terrain de l’ AS Rome.

À noter que les deux prétendants seraient disposés à payer en deux fois le montant de sa clause libératoire qui s’élève à 30M€. Reste à savoir si Leonardo prendra le dessus sur Carlo Ancelotti …