PSG : Edinson Cavani fait passer un message fort sur son avenir au club !

Entré en jeu ce dimanche face à l’OL, Edinson Cavani a retrouvé le chemin des filets. El Matador a profité de l’occasion pour clamer son amour pour le PSG.

Dans des propos rapportés sur le site officiel du PSG, Edinson Cavani a fait passer un message fort après la rencontre et assure qu’il continuera de se donner à fond pour le club de la capitale, alors que son contrat arrivera à son terme en juin prochain.

«C’était une soirée spéciale. J’ai senti la chaleur de tous mes coéquipiers et des supporters après avoir marqué. C’était beau de finir le match comme ça après le retour de Lyon. Ça me procure beaucoup de plaisir. C’est magnifique. La relation avec les supporters dépasse le cadre du football. C’est eux aussi qui te permettent de ressentir ton importance au sein du club. Je vais toujours donner le maximum pour ce club, pour mes coéquipiers et pour les supporters. Ils me donnent beaucoup de force et de courage. C’est la meilleure manière de les remercier», s’est-il réjoui en zone mixte.

Edinson Cavani est aux anges. Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé face à l’ OL au Parc des Princes (4-2). Entré en jeu à la place de Mauro Icardi, El Matador a participé à la fête en faisant trembler les filets d’Anthony Lopes.