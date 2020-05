PSG : Icardi pousse Cavani au départ

Alors que le Paris Saint-Germain semble proche de boucler le transfert définitif de Mauro Icardi, cela devrait avoir pour incidence le départ d’Edinson Cavani, dont le contrat prend fin le 30 juin.

En effet, d’après les informations de L’Equipe, qui confirme que Leonardo va boucler le transfert définitif de Mauro Icardi, cela aura une incidence direct sur l’avenir d’Edinson Cavani.

Et pour cause, le contrat du Matador prend fin le 30 juin prochain et le PSG ne devrait pas le conserver après avoir définitivement recruté l’attaquant argentin qui touchera un salaire de 10M€ dans la capitale, soit plus ou mois l’équivalent de ce que perçoit le meilleur buteur de l’histoire du club parisien.

Par conséquent, le PSG ne pourra pas assumer deux salaires aussi importants, et Edinson Cavani, arrivé durant l’été 2013, devrait donc partir libre. Son nom circule avec insistance du côté de… l’Inter Milan. Le club lombard ayant perdu Mauro Icardi tandis que Lautaro Martinez est toujours l’objectif principal du FC Barcelone.