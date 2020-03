PSG : «Il a gratté des ballons – la preuve qu’il sait le faire», Pierre Ménès !

Malade, Kylian Mbappé est entré en cours de match et s’est rapidement fondu dans le collectif et se mettant au diapason, même sur le plan défensif, ce qui surprend Pierre Ménès.

«En seconde période, le contexte et le fait que Paris n’avait qu’un seul but d’avance et restait sous la menace d’une réduction du score des Allemands qui aurait mené à une prolongation, a un peu tendu les Parisiens. J’avoue que je n’ai pas été foufou du remplacement de Sarabia par Mbappé. Je trouvais que c’était une drôle d’idée mais au final, Mbappé s’est bien fondu dans le collectif défensif. On l’a parfois vu quasiment en position d’arrière gauche, où il a gratté des ballons – la preuve qu’il sait le faire», écrit le journaliste sur son blog.

Souffrant d’une angine, Kylian Mbappé n’était pas à 100%, poussant Thomas Tuchel à laisser son attaquant sur le banc. Pablo Sarabia a donc été aligné d’entrée et comme d’habitude, il n’a pas été avare en effort, garantissant l’équilibre du 4-4-2 mis en place mercredi soir face au Borussia Dortmund (2-0). Mais Kylian Mbappé est finalement entré en jeu à la place de l’international espagnol à la 64e minute.