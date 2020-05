PSG : «Il aime l’idée d’aller à Boca», Paredes

Alors que Renault a récemment assuré vouloir se donner du temps afin de désigner le successeur de Daniel Ricciardo, Martin Brundle conseille à l’écurie français de miser sur la jeunesse.

Selon ancien pilote et désormais consultant pour Sky Sports, Renault ferait mieux de miser sur un jeune pilote à l’image de George Russell ou Arthur Leclerc, voire de promouvoir un pilote de la Renault Sport Academy.

«Renault est une équipe d’usine et cela pourrait tenter Vettel s’il veut poursuivre sa carrière. Mais si j’étais à la place de Renault, je miserais plutôt sur un jeune. Peut-être que George Russell sera sur le marché, ou bien Arthur Leclerc ? Mais ils ont aussi des espoirs prometteurs dans la Renault Sport Academy. Guanyou Zhou a l’avantage d’être Chinois et on dit que Christian Lundgaard est impressionnant sur le simulateur. On devrait les voir l’œuvre en Formule 2 cette saison. Les ambitions de Renault doivent se reporter sur 2022 avec le nouveau règlement. Alors mettre 20 millions d’euros sur un pilote expérimenté en 2021 n’a pas beaucoup de sens : ils feraient mieux d’investir cette somme dans leur infrastructure en préparant l’avenir avec un jeune», assure-t-il dans des propos rapportés par F1i.