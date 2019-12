PSG : «J’ai été boulversé d’entendre tout ça», Kylian Mbappé

Alors que plusieurs rumeurs ont évoqué des tensions et une rivalité entre Neymar et Kylian Mbappé, le Français a tenu à mettre les choses au clair au sujet de ses liens avec l’international brésilien.

«Quand je suis arrivé à Paris, il n’y avait pas de débat. C’était lui (Neymar) la superstar, que j’étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa Coupe du monde et moi je la gagne. Et là, commencent à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place. J’ai été bouleversé d’entendre tout ça. Quand je suis revenu au Camp des Loges en août 2018, la première chose que j’ai faite c’est d’aller attraper “Ney” pour lui dire : “Tu as peut-être raté ta Coupe du monde… Et tant mieux pour nous. Mais, ici, t’inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais «jouer» le Ballon d’Or France Foot cette année car tu n’es pas dans la course, mais je t’assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder. Je suis toujours là pour t’aider”», a lancé Kylian Mbappé dans les colonnes de France Football.

Arrivés ensemble au PSG à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé ont connu des trajectoires opposées ces dernières années. Si le premier a été gravement blessé au pied droit à deux reprises, ratant ainsi sa Coupe du Monde 2018 et étant absent de la Copa America 2019, le second s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du monde en remportant le Mondial 2018 et en titillant Lionel Messi pour le Soulier d’Or en 2019.