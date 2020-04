PSG : le salaire de Mbappé va poser problème au Real Madrid

Priorité du Real Madrid depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé a toutefois peu de chance de partir cet été. Et pour cause, le club merengue pourrait avoir du mal à s’aligner sur son salaire.

Comme l’explique AS, il existe plusieurs freins à cette transaction. Tout d’abord son salaire. Déjà un 2017, c’est ce qui avait refroidi le Real Madrid , pas très chaud à l’idée de déséquilibrer la grille salariale de son vestiaire pour un joueur de 19 ans.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé a un statut bien différent, mais si le club

merengue s’aligne sur le salaire que touche l’attaquant français au PSG , il deviendra le joueur le mieux payé du club devant des figures madrilènes comme Sergio Ramos ou Karim Benzema.

Evidemment, ce sera difficile à faire accepter aux poids lourds du vestiaire et cela représente donc un énorme frein dans les discussions. D’autre part, avec la crise du coronavirus, le Real Madrid, comme tous les clubs, n’a plus de revenus et aura donc d’autant plus de mal à répondre aux exigences du clan Mbappé qui ne renoncera probablement pas à ses privilèges parisiens. Du moins pour le moment.