PSG : Leonardo aurait préféré un arbitre de meilleure qualité pour le le match

Interrogé par la chaîne Téléfoot après la défaite du Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille (0-1), Leonardo s’est prononcé sur la qualité de l’arbitrage.

«Je sais ce qui s’est passé (Neymar accuse Alvaro Gonzalez de racisme, ndlr). Il y a les images. La commission de discipline va devoir étudier cinq rouges (…) On a fini avec un match hors de contrôle. L’arbitre a manqué de tranquillité. Je n’ai pas compris le VAR. Je pense qu’il y a hors jeu sur le premier but de Marseille, le deuxième non. Il y a beaucoup de choses… Je pense que c’était un match sans contrôle. Si tu as deux arbitres qui sont dans l’élite, M. Turpin et Buquet, ils sont plus préparés», a déclaré le directeur sportif parisien.