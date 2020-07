PSG : Leonardo rétorque à Juninho au sujet de Neymar !

Le directeur sportif parisien est revenu en réplique pour répondre à Juninho par rapport à ses déclarations sur son joueur Neymar. Selon Leonardo, Juninho a tort d’affirmer ses propos comme exemple sur le joueur, et surtout sur son club.

En réalité, il s’agit d’une déclaration de mauvaise goût que Juninho avait pris comme exemple sur Neymar pour décliner ce qui ne va pas en Brésil.

«Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait et maintenant, il veut partir avant la fin de son contrat. Mais il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C’est un échange. Neymar doit donner tout ce qu’il peut sur le terrain, pour faire preuve d’un dévouement total, de responsabilité et de leadership. Le problème est que l’ordre établi au Brésil , c’est une culture d’avidité. On veut toujours plus d’argent. C’est ce qu’on apprend et ce que nous avons appris», avait ainsi tancé l’ancien numéro 8 de l’OL il quelques heures.

Quelques temps après cette sortie, Leonardo est revenu à la charge pour défendre son joueur et son club : «Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG, et Juninho maintenant parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club», a rétorqué le directeur sportif parisien au micro de RMC Sport. Vivement que ceci ne livre pas les deux clubs à un autre jeu de mauvais goût.