PSG : Leonardo veut Milinkovic-Savic et Marusic pour 80M€ !

Alors qu’il peine à s’imposer au Real Madrid, Nacho ne semble pas pressé de quitter le club.

Très attaché au club Merengue, Nacho Fernandez ne sait pas encore s’il va rester au Real Madrid la saison prochaine, mais le joueur lui se verrait bien continuer avec la Maison Blanche comme il l’a fait savoir dans une interview pour Movistar.

Au moment d’évoquer son avenir, le joueur madrilène déclare : «Je ne pense pas à ça, nous avons des objectifs proches. Nous avons un match compliqué en Champions League. Quand la saison sera terminée, je m’assiérai avec le club et l’entraîneur. J’aime ce club, il me reste deux ans de contrat et je voudrais continuer, mais à la fin de la saison, nous parlerons, comme je l’ai toujours fait».