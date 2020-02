PSG – Malaise : Neymar absent contre Dortmund ? Des nouvelles sur sa blessure

Médecin bien connu à la télévision et supporter du PSG, Michel Cymes s’est prononcé sur la récente blessure de Neymar aux cotes. Et il se montre très rassurant.

Selon Michel Cymes, si la présence de Neymar contre l’OL dimanche est incertaine, il n’y a en revanche pas de risque pour Dortmund.

«Il faut savoir que dans une côte, il y a de l’os et du cartilage et lorsqu’il y a une lésion, ce sont les deux qui sont touchés. Je suis d’ailleurs étonné qu’il ait pu revenir sur le terrain en 2e mi-temps avec cette blessure. Mais le staff médicale a dû strapper ou utiliser de la pommade pour soulager la douleur. Il ne s’agit pas là d’une fracture d’une côte qui l’aurait tenu éloigné des terrains plusieurs semaines. Pour une lésion, il faut généralement deux semaines de repos pour que cela rentre dans l’ordre et surtout ne pas solliciter la zone concernée. Mais il n’y a pas de risque majeur de voir Neymar absent contre Dortmund. En revanche, cette fois, il a vraiment dû avoir mal», assure-t-il à Télé-Loisir.