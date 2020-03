PSG – Malaise : Thiago Silva aurait suscité une polémique au Brésil

Invitée d’ Europe 1, la femme de Thiago Silva est revenu sur ses propos, mais comme l’explique Isabela Pagliari, journaliste brésilienne, les déclarations d’ Isabel Silva ont également été mal perçues au Brésil.

«Au Brésil, tout le monde a reçu les déclarations de Bella Silva de façon très maladroite. Je pense qu’elle n’a pas trop réfléchi avant de s’exprimer. Elle essaie maintenant de s’excuser, car elle avait d’autres raisons qui sont très valides. Elle voulait rentrer au Brésil parce qu’elle a beaucoup plus de structures confortables avec une piscine et une grande maison. Cela aurait été validé. Mais dire qu’elle n’arrivait pas à trouver de la nourriture et qu’elle avait peur que les supermarchés fussent vides, cela n’a pas été bien vu au Brésil. C’est pour cela qu’elle commence à donner des interviews et d’essayer d’expliquer autrement et à la fin on sait tous que ce n’est pas la vraie raison. C’est la raison de rester dans ton pays avec sa famille. Même moi, j’ai réfléchi à rentrer au Brésil parce que c’est un moment super délicat, mais j’ai du travail ici à Paris donc je suis resté voilà. Maintenant, c’est tout arranger. Ils ont essayé de prendre l’avion pour rentrer au Brésil à deux reprises, mais ils n’ont pas réussi dans un premier temps, car les compagnies étaient en train d’annuler tous les vols. Ils y sont finalement arrivés et ils sont rentrés au Brésil où ils se trouvent à Rio de Janeiro. Ils sont là-bas avec toute la famille, mais avec le même groupe qu’ils étaient à Paris. Ils essaient de faire un stock de nourriture et ils ne bougent pas. Au Brésil, on se rapproche de situation que l’on connaît à Paris, comme c’est également le cas en Italie et en Espagne», explique Isabela Pagliari, sur Europe 1 et dans des propos relayés par Paris Team.