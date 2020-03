PSG – Malaise : Thomas Tuchel confirme que Kylian Mbappé est incertain

Absent à l’entraînement depuis deux jours, Kylian Mbappé est bel et bien incertain pour la réception du Borussia Dortmund comme le révèle Thomas Tuchel.

Après s’être inclinés en Allemagne à l’aller (1-2), les Parisiens devront donc s’imposer pour se hisser en quarts de finale, mais pourraient être dans l’obligation de faire sans son Champion du monde. Et Thomas Tuchel confirme que Kylian Mbappé est incertain.

«Kylian est malade. Il était malade hier et aujourd’hui avec une angine. On essaye de faire peut-être un petit peu l’entraînement aujourd’hui, en soirée. Mais il ne s’est pas entraîné avec nous les deux derniers jours. On doit attendre et décider demain matin», assure le technicien allemand au micro de PSG TV.