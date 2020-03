PSG – Malaise : Thomas Tuchel est optimiste pour Thiago Silva

Absent pour le déplacement à Strasbourg samedi, Thiago Silva semble toutefois sur la bonne voie pour être disponible contre le Borussia Dortmund mercredi.

La nouvelle est tombée, le capitaine du PSG ne fera pas partie du groupe qui se déplacera en Alsace samedi. Toutefois, cela n’empêche pas le technicien allemand d’être optimiste quant à la présence de Thiago Silva mercredi contre le Borussia Dortmund.

«Oui je suis plus optimiste depuis hier. Il n’a plus de douleurs. Cela fait 10 jours qu’il s’est blessé et c’était exactement le timing prévu. Il aurait peut-être pu jouer 15-20 minutes demain, mais le risque est trop grand parce qu’il n’a fait qu’un seul entraînement ce vendredi, mais ce n’était pas un entraînement avec beaucoup d’intensité. Il va faire l’entraînement aujourd’hui, et on va augmenter l’intensité demain et dimanche. J’ai parlé avec lui et il prépare le match contre Dortmund. Il veut absolument jouer, mais il faut être patient, on décidera mardi ou mercredi matin. C’est le plan», assure Thomas Tuchel en conférence de presse.