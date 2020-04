PSG : Mbappe au Real en juin 2021, c’est probable à 90%…

Alors que l’Equipe confirme aujourd’hui que le PSG ne vendra pas Mbappe cet été, un scénario apparaît inexorable autour de l’attaquant français.

A l’analyse, un scénario semble se consolider, conformément à ce qu’avait décrypté le site le10sport, il y a quelque temps : en l’état, l’hypothèse de très loin la plus probable est que Kylian Mbappe reste cet été, continuer de refuser de prolonger au PSG comme il l’a fait ces derniers mois et signe au Real Madrid en juin 2021, à un an de la fin de son contrat, moyennant un transfert un peu à la baisse (autour de 150 millions d’euros), Paris étant alors contraint de le céder pour ne pas prendre le risque de le perdre libre, donc à coût zéro en transfert, en juin 2022.