PSG : Nasser Al-Khelaïfi s’enflamme totalement pour Neymar

Buteur mercredi soir contre le Borussia Dortmund, Neymar a joué un rôle décisif dans la qualification du PSG. Et Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de lui rendre hommage…

Interrogé au micro de RMC Sport après la rencontre, le président du PSG a rendu hommage à Neymar :

«J’ai parlé avec lui avant le match, il m’a dit qu’il était à 100% et qu’il allait tout donner. Il a fait un grand match et je suis très fier de lui, comme de toute l’équipe. Des 11, de ceux qui sont rentrés en seconde mi-temps, de ceux qui n’ont pas joué aussi. Tout le monde a été solide et ensemble, on a gagné comme ça. Si je suis fier ? Très fier. Merci à tout le monde», a lâché Nasser Al-Khelaïfi.