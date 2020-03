PSG : Neymar aurait organisé une fête jusqu’au petit matin après Dortmund !

Après la victoire du PSG acquise contre le Borussia Dortmund il y a deux semaines, Neymar se serait occupé d’organiser l’après-match et aurait convié les joueurs du club de la capitale à son domicile pour une soirée improvisée.

En effet, d’après les informations de Julien Laurens, Neymar aurait convié l’ensemble de ses coéquipiers dans sa grande demeure dans les Yvelines après la rencontre en improvisant une soirée pour célébrer la qualification.

Leonardo et Thomas Tuchel, qui ont parfois pointé du doigt le comportement et le manque de concentration des joueurs cette saison, auraient cette fois été ravis de voir ce rassemblement organisé par Neymar permettant aux joueurs de s’amuser et de faire la fête ensemble.

Le journaliste d’ ESPN précise que la musique et les danses auraient durée jusqu’au petit matin, chose qui n’était en aucun cas un problème puisque les joueurs du PSG disposaient d’un jour de congé le lendemain pour récupérer.