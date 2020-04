PSG : Neymar n’imagine pas prolonger au PSG

Comme le 10 Sport l’a révélé à la fin de l’été dernier, le PSG a rouvert les discussions avec le clan Neymar pour évoquer l’avenir de la star brésilienne. Mais de son côté, Neymar aurait les idées claires concernant une éventuelle prolongation au PSG.

Alors que Sport annonce ce vendredi que le FC Barcelone aurait approché le PSG via un intermédiaire pour évoquer l’avenir de Neymar, le quotidien sportif ajoute que le club culé aurait un vrai coup à jouer dans ce dossier.

Et pour cause, l’international brésilien n’aurait aucune intention de prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain et l’aurait déjà fait savoir à sa direction. Une décision qui pourrait alors inciter Leonardo à se séparer de son joueur cet été.