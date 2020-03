PSG – Polémique : «À nous de nous adapter», Thomas Tuchel sur le huis clos !

Alors que le PSG affrontera le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes à huis clos mercredi soir, Thomas Tuchel a livré son ressenti à ce sujet.

Interrogé ce mardi au micro de RMC Sport, Thomas Tuchel affiche son regret de jouer ce rendez-vous capitale pour le PSG sans ses supporters.

«On ne peut pas se préparer au huis clos parce que la différence sans les spectateurs est énorme. Mais c’est la situation et c’est à nous de s’adapter, c’est à nous de le faire. Nous sommes tristes de jouer sans nos supporters, la situation est bizarre. L’atmosphère dans le Parc des Princes avec nos supporters peut être énorme, mettre beaucoup de pression sur l’adversaire. On doit se qualifier tout seul. On prépare des choses techniquement et tactiquement, Nous sommes confiants. Nous avons l’équipe pour gagner ce match là et se qualifier», confie Tuchel.