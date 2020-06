PSG : quand Antoine Griezmann ironise sur une arrivée au PSG

Le monde entier était en ébullition après la mort de George Floyd aux États-Unis. Il l’est d’ailleurs. La brutalité policière qui a coûté la vie à un Afro-américain, a suscité de cinglantes réactions et manifestations à travers le monde. C’est le cas du français, Tony Yoka qui a exprimé sa colère en incitant à la violence.

Tony Yoka est indigné par la mort de l’Afro-américain, George Floyd. Et le boxeur l’a fait savoir tout juste après le décès de l’Américain noir. En effet, pour exprimer sa colère, le boxeur français a incité à la violence sur ses réseaux sociaux, un message supprimé depuis.

Dans ses propos sur la toile, Yoka est allé loin. «Brûlez tout, niquez tout», a publié le champion olympique de Rio (2016). Bien qu’il ait supprimé le message, cela a provoqué un tollé. Face aux indignations, le boxeur a publié un nouveau message quelques jours plus tard, pour s’expliquer sur sa démarche.

«Mon message a beaucoup fait parler, en positif comme en négatif. J’ai écrit ce message à 6h du mat’, après avoir passé la nuit à regarder ces vidéos. J’ai eu la rage, la haine», a expliqué celui qui est récemment devenu papa pour la deuxième fois.

Papa d’Ali (2 ans et demi) et Magomed, bientôt 1 mois, Tony Yoka les a évoqués dans son message : «Je ne veux pas que cette situation se reproduise avec mes fils, sachant que je vis 70% du temps dans ce pays». En effet, le mari d’Estelle Mossely s’entraîne aux Etats-Unis, à San Francisco.

«Mais après ces quelques jours, je me suis rendu compte que ma voix portait. J’ai toujours été et je serai toujours contre toute forme de racisme», a-t-il ajouté, rappelant le fruit d’un mixte des cultures, avec des parents français et congolais.

Même s’il est allé trop loin dans son discours, Tony Yoka ne regrette pas tout. «Ne pensez pas que je regrette de m’être exprimé. Je regrette seulement qu’au lieu de rassembler, mon message a divisé alors que tout ce que je prône, c’est l’unité», a-t-il déploré.