PSG : «S’il vient au PSG, ce sera une bonne chose pour lui», Gueye à Koulibaly

Idrissa Gueye s’est exprimé sur les rumeurs de transferts et notamment sur la piste Kalidou Koulibaly. Et le milieu de terrain souhaite voir son compatriote débarquer au PSG.

«Si j’ai parlé avec lui ? Non, je n’en ai encore parlé avec personne, à part un de mes coachs qui m’a envoyé un message en me disant que ça serait super. Oui, bien sûr, ça serait super pour lui et surtout pour le club. Ce serait super pour moi aussi d’avoir un autre Sénégalais dans le club. Je m’entends très bien avec lui. Je l’appelle “mon général”. Je pense que s’il vient ici, ce sera une bonne chose pour lui», a déclaré Gueye dans un entretien à Canal+ Sport.