PSG : «tout le monde parle, mais personne ne sait», le message énigmatique de Kylian Mbappé

Confiné, au même titre que la quasi-totalité des ressortissants européens, Rafael Nadal a confié qu’il désirait en priorité retrouver une vie normale, avant de reprendre le chemin des courts.

Lors d’un Live Instagram avec Pau Gasol , Rafael Nadal a révélé que ce qui lui manquait le plus était d’être en contact avec ses proches.

«Ce qui me manque le plus, c’est le contact avec les gens, plus que jouer au tennis. J’ai envie d’aller m’entraîner, oui, j’ai envie de matcher certes, mais vu la situation ce n’est pas non plus une obsession. Personnellement, j’ai encore un long chemin à parcourir pour redevenir un joueur de tennis. Je suis à un moment où mon espoir est de pouvoir revoir toute ma famille, revoir mes amis, sortir pour faire la fête, sortir en mer pour nager un moment, c’est-à-dire pouvoir avoir le sentiment de liberté, pouvoir embrasser les gens. Mais bon, bien qu’il y ait des choses qui vont changer à l’avenir, je suis convaincu que lorsqu’il y aura une solution, les choses seront à nouveau similaires. Je ne vois pas d’avenir sans pouvoir communiquer avec les gens. Jusqu’à ce que la situation soit résolue, nous devons être extrêmement prudents et nous devons être très responsables», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par We Love Tennis.