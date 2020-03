Quand les garçons profitent de la naïveté des jeunes filles

Anna est une jeune fille très intelligente et ambitieuse. Ses parents voyaient en elle une étoile de l’avenir, en sorte qu’ils mettaient à sa disposition tous les moyens pour son éducation. Cependant une situation incompréhensible viendra troubler cette quiétude.

Étant rentrée dans sa chambre pour constater la raison de sa durée en chambre, sa mère constatera son absence et surtout un bout de papier sur lequel était écrit ceci: «Chers parents j’ai décidé de partir loin pour vivre avec Yoann. Ne vous lamentez pas je reviendrai. Votre fille Anna»

En clair, Anna s’est enfuite très loin pour vivre son amour avec Yoann dont les parents refusaient la relation. Elle avait laissé derrière elle études, famille, amies… C’est après plusieurs mois qu’un jour l’on frappa à la porte. La mère surprise de voir cette jeune fille, défigurée, arrêtée au seuil de la porte et dont les premiers mots étaient : «Il m’a battue et m’a laissée pour une autre»

Ah quand les hommes profitent de la naïveté des jeunes filles ! Et pourtant, la Bible avait prévenu. Dans le livre de Cantique des Cantiques 8:7, on peut lire ceci : «Les grandes eaux ne peuvent éteindre l`amour, Et les fleuves ne le submergeraient pas; Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l`amour, Il ne s`attirerait que le mépris».

Quel est cet amour qui nous pousse à renier nos racines pour un avenir incertain ? Seuls les mômes se laisseront emporter par cette ambiguïté relation. Tout homme qui te poussera à renier tes ambitions, ta famille, tes projets pour voler très loin des regards et vivre un amour en ermite ; te reniera un jour pour ses ambitions libidinales.

La pression de la famille n’est qu’un élément pour éprouver votre amour et affermir, voir le solidifier. Une fois conscient de votre engagement, les parents vous donneront leur bénédictions. Eh vous jeunes hommes, acceptez la pression de la famille pour en prouver votre sincérité.