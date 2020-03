Quand Nollywood veut se mesurer à Hollywood

La plus grande industrie cinématographique africaine, Nollywood veut dépasser ses limites et se mesurer à la grande industrie cinématographique au monde, Hollywood afin d’être davantage plus compétitive sur le continent.

Nollywood, l’industrie cinématographique au Nigeria qui se renforce d’année en année, pense relever un défis de taille. Il est sur le point de sortir un grand film d’action, à l’image d’Hollywood.

En effet, L’industrie cinématographique se prépare à sortir un film à gros budget qui est fusionné avec la qualité et imite le style d’Hollywood.

«Camp Zero» est le nom de ce film qui n’est pas encore sorti. Il met en vedette des acteurs notables de Nollywood comme Sola Sobowale, Chidi Mokeme et Sam Dede.

Il s’agira du premier film bourré d’action à gros budget réalisé par Nollywood qui cherche à rivaliser avec les films d’action de type hollywoodien. On attend tous impatiemment pour voir le résultat de ce film d’action africain tout en espérant que ce sera du balaise!