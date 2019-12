Quatre mois après le décès de Dj Arafat : Yves Roland Jay Jay révèle le vrai visage de Molaré

A la faveur d’une publication sur sa page facebook ce vendredi 27 decembre 2019, le chargé de communication de feu Dj Arafat, Yves Roland Jay Jay, révèle le vrai visage de Molaré, considéré par les fans de Daishikan comme le principal bourreau de leur défunt président.

C’est un secret de polichinelle que les relations ne sont pas au beau fixe entre le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Pimud), Molaré et les fans de feu Dj Arafath, communément appelés Chinois. Contrairement à ce que pensent certains de Molaré, le spécialiste du Coupé-décalé a toujours manifesté, depuis le décès de l’artiste, sa solidarité aussi bien à l’endroit des proches de Dj Arafat que des membres de la Yorogang.

C’est du moins ce que révèle Yves Roland Jay Jay, chargé de communication de Daishikan sur les réseaux réseaux. «Un jour Olivette, la servante de Dj Arafat qui a passé plus de 15 ans à ses côtés, m’a appelé pour me dire qu’elle voulait ouvrir un restaurant. Je lui ai apporté mon aide comme je pouvais mais ensuite c’est Molaré qui a donné la plus grande partie», a-t-il écrit sur sa page facebook avant d’ajouter que Molaré a été également d’un apport capital dans l’organisation du Festival Dj Arafat qui ont eu lieu les 26 et 27 décembre derniers au stade de la Bae de Yopougon.

A l’en croire, tous ceux qui avaient promis aider le groupe après le décès de l’artiste n’ont pas respecté leur engagement. «Quand il est parti ( paix à son âme ), mille et une personne ont promis de m’aider. Moi ainsi que toute la Yorogang. Hélas, on n’a vu personne…On a voulu faire un festival pour rendre hommage à notre légende ces 26 et 27 décembre 2019 et là encore, on a eu des promesses qui n’ont pas abouti. C’est nous, la Yorogong avec à sa tête Landry Agban et Molaré qui avons mis la main à la poche afin que ce show ait lieu», a souligné Yves Roland Jay Jay.

Par ailleurs, il invite les uns et les autres à ramener la balle à terre afin de pérenniser les œuvres de Daishikan. «A un moment donné, quand quelqu’un veut se racheter, il faut le laisser faire (…) C’est vrai que des choses se sont passées, mais laissons tout ça et battons nous tous pour pérenniser les œuvres de ma star. Ne donnons pas raison à nos détracteurs», a insisté le chargé de communication de Dj Arafath, Yves Roland Jay Jay.