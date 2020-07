Queen Fumi : blessée par un commentaire d’un fan, elle donne une «baffe» à ses détracteurs

View this post on Instagram

Je ne sais pas où ni comment vous trouvez le courage ou je dirais même l’audace de dire ce genre de choses aux gens qui vous entourent. Je ne sais pas à quel moment vous vous dites: ”Je suis fan d’elle, j’ai donc le droit de décider quand elle doit maigrir ou grossir”, “j’ai le droit de décider ce qu’elle portera ou non” Si je pouvais, je choisirais de ne plus jamais lire aucun de vos commentaires ni aucun message mais mission impossible. Il me suffit d’en lire un seul au réveil et toute ma journée est gâchée… Cela fait des semaines et des mois que vous me blessez avec vos mots…que vous me harcelez, que vous me faites pleurer. Pourtant je continue de vous sourire. Parfois je vous envois des petits signaux. Je fais de petites allusions mais vous ne voyez rien, vous ne comprenez rien… Quand est-ce que vous comprendrez? Quand est-ce que vous apprendrez les bonnes manières? Quand est-ce que vous mettrez des limites à ce que vous pensez avoir le droit de dire ou non? Qui sait? Peut-être le jour où je mourrai…de cette maladie que vous appelez “la maladie des blancs”… À bientôt 🙏