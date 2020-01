«Queens» : l’actrice, qui a produit le film, a été nommée aux Golden Globes pour son interprétation

40 millions de dollars. Voilà la somme que réclame Samantha Barbash à la production de Queens, d’après Rolling Stone. L’hôtesse, qui avait inspiré le personnage de Jennifer Lopez dans le film, un des cartons de 2019, affirme qu’elle est victime de diffamation.

Elle y est présentée comme une strip-teaseuse, alors que ça n’a jamais été le cas selon elle. Samantha Barbash ajoute par ailleurs qu’elle n’a jamais donné l’autorisation de la représenter à l’écran de la sorte. Elle demande également que la distribution du film soit stoppée.

Histoire vraie

Basé sur un article du magazine New York , qui raconte l’histoire vraie de l’arnaque d’un groupe de danseuses exotiques sur leurs riches clients, des banquiers de Wall Street, Queens a réalisé plus de 150 millions de dollars de recettes au box-office et valu à sa star, Jennifer Lopez, une nomination aux Golden Globes dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle.

Mais Samantha Barbash n’a manifestement pas apprécié que les producteurs, dont fait partie l’interprète de Jenny from the Block, attendent que la sortie du film soit imminente pour lui proposer la modique somme de 6.000 dollars pour les droits de son histoire, comme l’a expliqué son avocat à Rolling Stone.

Depuis plusieurs mois, elle menaçait de porter l’affaire en justice , se plaignant qu’on ait «volé» son histoire personnelle. En 2016, Samantah Barbash avait plaidé coupable pour vol aggravé et agression, et été condamnée à cinq ans de liberté conditionnelle.