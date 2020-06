Quelle est l’origine de la charmante fête des mères?

Chaque année, nous fêtons les mamans pour les remercier de l’attention, de la protection et de l’amour qu’elles nous donnent, nous leur offrons un petit cadeau de fête des mères. Cette tradition n’est pas vieille comme le monde mais perdure depuis un certain nombre de siècles.

La fête des mères remonte au temps d’Astérix, c’est une tradition très ancienne! Les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans sont les grecs et les romains, qui organisaient chaque année au printemps une cérémonie en l’honneur de Rhéa et Cybèle, les divinités mères des Dieux.

La version moderne de la fête des mères nous vient directement des États-Unis. Le second dimanche du mois de mai 1907, au moment du décès de sa maman, une américaine a demandé aux autorités d’instaurer une journée en l’honneur de toutes les mamans du monde le deuxième dimanche de mai. Vœu exaucé! Les petits américains honorent leur maman le deuxième dimanche de mai depuis plus de 100 ans.

Mais en France célébrer les mamans et plus généralement la famille, est une idée de Napoléon. C’est le premier qui a évoqué l’idée d’une fête des mères officielle au printemps en 1806. Au départ, le but était d’honorer les mères de familles nombreuses.

Il faut cependant attendre le 20 avril 1926, pour que la première “journée des mères” nationale ait lieu. Il s’agissait alors d’honorer les mères de familles nombreuses, avec remise de “Médailles de la Famille française”. Elle n’a jamais eu grand succès jusqu’en 1941, moment, où le Maréchal Pétain institue la fête des mères pour repeupler la France qui souffre de la seconde guerre mondiale. Pour Pétain, la famille est une valeur essentielle pour la France.

Il a souhaité officialiser cette fête pour attirer l’attention sur le rôle de la femme au foyer. Son discours est réputé pour la polémique qu’il a entraînée. Certains lui ont reproché sa vision de “femme-objet”. La grande “invention” de Vichy, ce fut d’honorer toutes les mères, d’en faire une fête familiale et d’en laisser la prise en charge aux enfants eux-mêmes, tout en faisant encadrer ces activités par les maîtres d’école. Bref, le collier de nouilles, c’est depuis Pétain !

En 1950, cette fête très populaire est officiellement fixée au 4ème dimanche de mai. Si ce dernier est le dimanche de Pentecôte, la fête des mères est reportée au premier dimanche de juin.

La fête des mères dans les autres pays

La Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Italie, La Turquie ou encore la Russie se sont aussi calqués sur la tradition instaurée par les Etats-Unis pour fêter leurs mamans nationales.

Si en Belgique, les mamans ne se fêtent pas le même jour en fonction des régions. La majorité des belges célèbrent leur maman le deuxième dimanche de mai. Dans la région d’Anvers, la fête des mères est le 15 août, qui est le jour de Marie dans la religion catholique.

En Angleterre, la fête des mères, appelée Mothering Sunday, est toujours célébrée le 4e dimanche de carême, c’est à dire aux environs de la mi-mars.

Quant à l’Allemagne, le jour de la fête des mères, les mamans ne travaillent pas. La fête des mères est célébrée le deuxième dimanche de mai depuis plus de 75 ans. Le jour de la fête des mères, les enfants sont aux petits soins pour leur maman tout au long de la journée.

En Espagne, on fête les mères le premier dimanche du moi de mai. Ce jour-là, les mères et les grand-mères ne cuisinent pas. Les restaurants respectent cette coutume en offrant une fleur aux mères et aux grands-mères.

Au Canada, la fête des mères est célébrée chaque année le deuxième dimanche du mois de mai. Comme en France, les petits enfants bricolent un cadeau pour leur maman, avec leur maîtresse ou avec l’aide de leur papa. C’est une fête officielle et tous les petits canadiens y mettent tout leur cœur pour qu’elle soit réussie. En tout cas, et quoiqu’il en soit : bonne fête maman !