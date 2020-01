Quels sont les Ecureuils les plus en forme du moment ?

Dans plusieurs championnats européens c’est la trêve hivernale. C’est le moment pour les clubs de reprendre les esprits mais aussi de procéder à quelques recrutements dans le but de renforcer leurs effectifs. Les internationaux béninois évoluant sur le vieux continent notamment en France où betfirst.dhnet.be est très exploité, en Belgique, en Allemagne ou encore en Turquie sont également pour la plupart au repos. Mais avant cette période d’arrêt, certains Ecureuils ont été brillants que d’autres. Si certains ont déjà marqué plusieurs buts et délivré des passes décisives, ce n’est pas chez d’autres. Découvrez les Ecureuils les plus en forme du moment.

Mickaël Poté, la crème des buteurs !

Du haut de ses 35 ans, Mickaël Poté ne cesse d’émerveiller. Sa carrière est similaire au vin. Plus il vieillit, plus il se bonifie. Arrivé au BB Erzurumspor l’été dernier en provenance d’Adana Demirspor, Mickaël Poté a déjà conquis des cœurs. Titulaire indiscutable de sa formation, il a pris part à 14 matchs en deuxième division turque cette saison. Il a marqué 5 buts dont un doublé face à Giresunspor.

En coupe de Turquie, pour son unique apparition contre Bursaspor, il lui a fallu 44 minutes pour faire un doublé. En tout, l’ancien joueur de l’OGC Nice ou encore de l’APOEL Nicosie est à 7 buts en 15 matchs à a moitié du chemin. Il est pour l’heure le meilleur buteur béninois en Europe du moment.

Alors qu’il avait marqué 16 buts dans l’antichambre du football turc la saison dernière avec l’Adana Demirspor, l’exploit est toujours possible car il reste encore assez de journées avant la fin de la saison 2019-2020.

Jodel Dossou, le TGV béninois !

On ne le présente plus assez. Unique buteur béninois face au Sierra Léone à la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, Jodel Dossou est l’enfant béni du football béninois. Evoluant à Hartberg en première division autrichienne depuis cet été, il fait jazzer plus d’un par sa technicité, sa vitesse et son altruisme.

En Bundesliga autrichienne, il a joué 16 matchs cette saison. Il a trouvé le chemin des filets à 4 reprises et quelques fois contre de grandes équipes comme le Rapid Wien. Outre son côté buteur, l’ancien ailier des Requins de l’Atlantique est très altruiste. Il marque mais fait marquer également ses coéquipiers. A ce titre, il compte pour ce début de saison 4 passes décisives. En tout il a marqué 4 buts et autant de passes décisives e seulement 16 matchs. Ce qui fait de lui l’actuel deuxième meilleur buteur du moment.

Steve Mounié l’incompris !

Pensionnaire d’Huddersfield Town en Championship ; championnat de deuxième division anglaise, l’avant-centre béninois a pris son temps pour débloquer son compteur en championnat. Barré par la concurrence et dérangé à des moments par des problèmes sanitaires, Steve Mounié a marqué son premier but de la saison le 21 décembre contre Nottingham Forest.

Contre Blackburn Rovers quelques jours plus tard et contre Stoke City, l’ancien de Montpellier a marqué 3 buts en 4 journées. Auteur de 14 matchs dont 6 titularisations, il porte son compteur à trois buts série en cours. Assez critiqué pour son silence devant le but, le natif de Parakou est en pleine confiance en ce moment.

Même s’il n’est qu’à trois buts, il fait partie du Top 3 des meilleurs joueurs béninois du moment. Le longiligne attaquant béninois est loin de sa forme à Montpellier ou encore au Nîmes Olympique. Souvent pas dans son registre, il peine à s’imposer et gagner le cœur des béninois. Concerné par le mercato, le buteur béninois pourrait rejoindre une nouvelle destination cet hiver.

Mickaël Poté est en tête des meilleurs Ecureuils du moment

Meilleur artificier béninois la saison écoulée, il est à nouveau sur la même dynamique. Jodel Dossou constant depuis plusieurs saisons marque de plus en plus. Steve Mounié vient fermer cette marche avec quelques buts. Plusieurs habitués de cette liste sont pour le moment assez discrets dans leurs clubs respectifs, mais ont quand même débloqué leurs compteurs. Il s’agit de Cebio Soukou d’Arminia Bielefeld auteur de deux buts et trois passes décisives en 16 matchs ou du capitaine Stéphane Sessegnon qui compte un but et trois offrandes en 17 matchs.