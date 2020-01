Quentin Tarantino : le réalisateur entend faire de la place pour la nouvelle génération

Quentin Tarantino sent qu’il rentre dans une nouvelle période de sa vie. Alors que son épouse, Daniella Pick, attend leur premier enfant , le réalisateur pense s’éloigner de la caméra après son prochain filmBloodshot. Une perspective qu’il semble accueillir avec sérénité.

«Je pense qu’il est temps d’arriver au troisième chapitre de ma vie et de m’intéresser plus à la littérature, ce qui serait génial en tant que jeune père et mari. Je n’aurai pas besoin d’emmener ma famille en Allemagne ou au Sri Lanka, ou à l’endroit où les histoires de mes films se déroulent.», a-t-il déclaré dans une interview accordée à l’émission d’ABC News Popcorn with Peter Travers.

Partir avant d’être has-been

«Je pourrai rester chez moi et devenir un homme de lettres, s’est enthousiasmé Quentin Tarantino. Je pense que la réalisation, c’est plutôt pour les jeunes. J’ai le sentiment que le cinéma est en train de changer et que je fais partie de la vieille garde.»

