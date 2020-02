Qui bloque Tina Glamour de récupérer les biens d’Arafat Dj ? Les lamentations d’une mère

Depuis la sortie médiatique de Tina Glamour sur la chaîne Ivoire TV, une question brûle les lèvres. «qui empêche la mère de Houon Ange Didier alias Dj Arafat d’entrer en possession des biens de son fils décédé?»

Selon Tina Glamour, il y a des gens qui complote contre sa personne. Ils monteraient certaines mères des ayant-droits d’Arafat Dj.

«Ils montent les mères des enfants de mon fils contre moi. Certaines refusent de me remettre les biens de mon fils. Figurez-vous que jusqu’à ce jour, je n’ai reçu aucune voiture appartenant à mon fils. Je loue des véhicules pour mes déplacements. J’ignore où sont les véhicules et le nom de la personne qui les gardent. Même si elles ont eu des enfants avec mon fils, aucune d’entre elle n’est mariée à Arafat Dj. Je suis sa mère et j’ai aussi le droit de réclamer des choses», s’est plainte Tina Glamour.

Lorsque le roi du Couper-décaler était encore en vie, il a toujours promis remettre à sa mère la voiture qu’il a remportée lors des Primud, nous apprend le site Abidjanshow.com.