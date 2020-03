R. Kelly : le chanteur américain en mode coronavirus avec avocats

R. Kelly va devoir patienter avant de pouvoir continuer de travailler sur sa défense avec ses avocats. En effet, la prison de Chicago dans laquelle le chanteur est incarcéré a suspendu les visites pour les 30 prochains jours en raison de l’épidémie de coronavirus qui touche la ville.

Les avocats ont tenté, en vain, de voir leur client il y a un peu plus d’une semaine. Pour autant, TMZ affirme que certains rendez-vous légaux seraient autorisés au cas par cas. En attendant la fin de la crise, l’interprète de I Believe I Can Fly devra se contenter du téléphone.

Des procès en cascade

Coronavirus ou pas, les avocats de R. Kelly auront bien du mal à le tirer d’affaire dans le cadre des nombreux procès qui l’attendent. En effet, le chanteur, accusé d’abus sexuels sur mineures, racket et corruption, doit être jugé dans plusieurs Etats.

Un premier procès doit se tenir à Chicago le 27 avril, mais il y a de grandes chances qu’il soit reporté, repoussant de fait un passage devant le tribunal de New York prévu pour le 7 juillet.