Rachel Matthews : la star de «Frozen 2» est testée positive pour le coronavirus

Rachel Matthews, qui joue dans le deuxième épisode de la célèbre série «Frozen» de Disney, a déclaré lundi qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus.

L’actrice de 26 ans qui a exprimé le rôle de Honeymaren dans «Frozen 2» a révélé dans une série de messages sur son histoire Instagram qu’elle était en quarantaine la semaine dernière en raison de la maladie.

«Hé les gars, j’ai été testée positive pour Covid-19 et j’ai été en quarantaine la semaine dernière. Vous ne savez pas quelle est la prochaine étape (obtenir des informations mitigées, vous serez donc tenu au courant), mais restera évidemment en quarantaine jusqu’à ce qu’il vous soit dit de faire autrement.

Je me sens mieux, mais je publierai des informations qui, je l’espère, seront utiles à certains. N’hésitez pas à me contacter et à me poser des questions. J’aimerais vraiment aider de toutes les manières possibles. Encore une fois, soyons conscients de nos décisions le moment est venu d’être intelligent et responsable. Prenons soin les uns des autres !!»

«Jour 1 : mal de gorge, fatigue, maux de tête.

Jour 2 : fièvre légère (100,3) horribles courbatures, frissons, douleur aiguë dans les poumons, a commencé une toux sèche, pas d’appétit

Jour 3 : pas de fièvre, douleurs corporelles mineures, les poumons s’aggravent beaucoup (entraînant une toux profonde et sèche), un essoufflement, une fatigue majeure, pas d’appétit

Jour 4 : les symptômes semblent finalement devenir plus légers, mais les poumons restent lourds et essoufflés. J’ai également perdu au hasard mon odorat et mon goût. Toujours pas d’appétit

Jour 5, 6, 7 : tout est resté plus ou moins le même, me sentir plus comme moi, éprouver toujours un essoufflement, une perte d’appétit, de la fatigue et aucun goût / odeur mais dans l’ensemble, je pensais bien que j’écrirais ma semaine dans l’ordre. Les symptômes varient !! j’espère que cela est utile pour certains»

«Important ! J’ai reçu beaucoup de questions concernant les tests. La réalité est .. ils sont incroyablement difficiles à trouver. Notre pays est très en retard et nous n’avons pas beaucoup de système en place. Je n’ai été testée que parce que j’avais rencontré un cas confirmé et que j’avais montré des symptômes.

MAIS recevoir un test qui montre que vous êtes positif ne change vraiment pas grand-chose. Ce n’est pas comme si vous receviez un médicament spécifique une fois positif, alors s’il vous plaît, si vous avez des symptômes mais ne trouvez pas de test, veuillez vous traiter comme si vous étiez positif (vous l’êtes très probablement).

Reposez-vous, buvez beaucoup de liquides et AUTO QUARANTINE. (Cela ne s’applique évidemment pas à tout le monde. Certaines personnes sont plus à risque et prendront des précautions différentes)».