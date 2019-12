Radars : le Gouvernement béninois en guerre contre l’excès de vitesse sur les axes routiers

Le Gouvernement de la rupture en lutte contre l’excès de vitesse sur les axes de la route. En présence des conducteurs de taxi-moto, des responsables syndicaux du secteur des transports et d’ autres usagers de la route, le Ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hêhomey a procédé ce vendredi, 20 décembre 2019 sur la route des pêches, à la mise en service d’une douzaine de radars pédagogiques.

L’excès de vitesse, source de nombreux cas d’accidents sur les axes routiers sera bientôt conjugué au passé pour le bonheur des populations. C’est le sens de la démarche du Ministère des infrastructures et des transports et du Centre national de sécurité routière (Cnsr).

En effet, ces radars pédagogiques installés sur l’ensemble du territoire national par le Cnsr renseignent sur la vitesse à laquelle roulent les conducteurs de véhicule à quatre (4) roues et autres. La mise en service de ces radars intervient, à en croire le Directeur Général du Cnsr, Aubin Adoukonou, après une période d’expérimentation qui a été concluante.

Cette initiative du gouvernement s’inscrit dans le cadre non seulement du renforcement de la campagne de sensibilisation contre l’excès de vitesse mais aussi et surtout de la préservation de la vie des populations béninoises sur les axes routiers fera savoir le Ministre Hervé Hêhomey. Ceci, conformément à la Constitution qui a prévu que tout individu a droit à la Vie, la Liberté, la Sécurité et l’intégrité de sa personne.

Par ailleurs, il invite tous les acteurs intervenant dans la sensibilisation des usagers de la route à intensifier les actions de campagne sans manquer d’exhorter ces derniers (usagers) à la courtoisie, au respect de la limitation de la vitesse, et du code de la route.