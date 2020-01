Rae Sremmurd : leur beau-père assassiné, le duo en deuil

Le beau-père du duo Rae Sremmurd a été assassiné et leur beau-frère serait le principal suspect de ce meurtre. L’homme qui a élevé les 2 frères, Swae Lee et Slim Jxmmi, a été tué après une fusillade dans une maison du Mississipi.

Selon les médias américains, l’identité de la victime a été identifiée comme étant celle de Floyd Sullivan, mort sur place après «au moins plusieurs blessures par balles».

Placé en garde à vue, le demi-frère des deux artistes, Michael Sullivan serait le principal suspect de ce meurtre. Le département de police de Tupelo (Mississippi) s’est déplacé dans la maison du crime, lundi dans la nuit où ils ont trouvé le corps de l’homme sans vie.

Ils ont de suite arrêté le fils de la victime, âgé de 19 ans pour une évaluation psychiatrique. Selon les médias US, cité par le site raprnb, la police a déclaré que Michael Sullivan est sorti de l’hôpital et a été arrêté pour meurtre.

Le rapport de police, lui, indique que l’homme de 62 ans est mort par balles, des douilles ont été retrouvées sur place.

Floyd Sullivan était le beau-père du duo des Rae Sremmurd. Il a aidé leur mère Bernadette Walker à élever les 2 jeunes artistes depuis le collège et avec qui ils avaient déménagé dans le Mississipi.

Ils se sont installés dans le quartier malfamé d’Ida Street, où vivait leur beau-père qui sera un repère paternel pour eux. Leur père biologique avait abandonné sa famille, quelques années après la naissance de ses fils.

Bernadette, la mère des artistes, et Floyd Sullivan qui avait déjà un fils, dénommé Floyd Sullivan Jr, d’une précédente relation ont eu un enfant ensemble, Michael.

Après l’assassinat, le Le porte-parole des 2 artistes s’est exprimé dans un communiqué : «A cet instant, dans un moment aussi délicat, au nom de Slim Jxmmi et Swae Lee, nous aimerions continuer à accompagner la famille de nos prières. Slim et Swae Lee sont profondément attristés par la mort de leur beau-père, mais sont reconnaissants de l’amour et du soutien qu’il ont reçu tout au long des années de leur éducation. Bien que sa mort prématurée ait été une telle surprise, nous demandons au public d’accompagner la famille avec une grande prière et respecter leur intimité en ce moment».

Le 1er fils de Floyd Sullivan, Floyd Sullivan Jr, s’est également exprimé sur Facebook : «RIP papa. Je t’aimerai toujours. Le plus grand homme que j’ai jamais connu». en postant une photo de son père.

À sa suite, Swae Lee qui aussi pris la parole sur Twitter, et rappelle que son parcours a toujours été semé d’embuches.

💔💔💔💔 — Swae Lee Lee Swae (@SwaeLee) January 7, 2020

I pray this world let’s me keep some compassion — Swae Lee Lee Swae (@SwaeLee) January 7, 2020

I’ve been tested my whole life 😤 — Swae Lee Lee Swae (@SwaeLee) January 8, 2020

Aucun message de Slim Jxmmi, qui préfère visiblement pour le moment se préserver, se recueillir, en restant loin des réseaux…