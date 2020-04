Ramadan 2020 : voici l’appel de Louis Vlavonou aux fidèles musulmans

A la suite du chef de l’Etat, Patrice Talon, le Président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou s’est adressé à la communauté musulmane du Bénin en cette veille du démarrage du mois saint de Ramadan.

Dans son message, Louis Vlavonou a invité chaque musulman à faire montre de responsabilité et de patriotisme durant toute cette période d’introspection et de piété. Et puisque cette édition se déroule dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19, la deuxième personnalité de l’Etat souhaite que dans l’accomplissement du quatrième pilier de l’Islam, tous les fidèles musulmans du Bénin mobilisent leurs intentions de prières pour le Bénin dans sa riposte contre le coronavirus.

MESSAGE DU PAN À L’OCCASION DU DÉMARRAGE DU JEÛNE MUSULMAN

La communauté musulmane de notre pays démarre ce vendredi 24 avril 2020, le mois saint du Ramadan. En effet, le nouveau croissant de lune qui marque le début de ce mois de Chaabanne du calendrier hégirien intervient dans un contexte particulier et exceptionnel marqué par la pandémie du Coronavirus. Ainsi, nos frères musulmans devront observer la pratique du jeûne dans des conditions spéciales induites par le cordon sanitaire, la suspension des prières en groupe dans les mosquées et les gestes barrières contre la COVID-19. J’invite donc chaque musulman à faire montre de responsabilité et de patriotisme durant toute cette période d’introspection et de piété. Aussi voudrais-je souhaiter que dans l’accomplissement du quatrième pilier de l’Islam, tous les fidèles musulmans du Bénin mobilisent leurs intentions de prières pour notre pays dans sa riposte contre le coronavirus. Puisse Allah le Clément et Miséricordieux accepter nos prières et adorations. Bon mois de Ramadan à toutes et à tous !

Dieu bénisse le Bénin ! Louis G. VLAVONOU