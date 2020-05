Ramadan au Bénin : Abdoulaye Bio Tchané appelle à une célébration dans le respect des mesures barrières

Les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 30 novembre 2019 à Leeds, en Grande-Bretagne.

Vers 2H00 du matin, un jeune homme, âgé de 23 ans, a repéré une jeune femme qui marchait à proximité de l’Université de la ville.

Il l’a suivie et a surgi derrière elle.

Il l’a agrippée et l’a traînée dans une ruelle sombre. Puis il l’a plaquée contre le mur et l’a fait tomber au sol, avant de tenter de la violer.

Alertés par les cris de la victime, deux hommes et une femme sont intervenus et ont mis en fuite l’agresseur. Ce dernier a été interpellé quelques instants plus tard par la police.

Grâce à la vidéosurveillance, la police a découvert que le suspect avait agressé sexuellement une autre victime à Hyde Park plus tôt dans la nuit. Abdul Nishat a été condamné mardi à 10 ans de prison avec une peine de sûreté de 6 ans.