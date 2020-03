Rapport 2020 sur la liberté dans le monde : le Bénin a perdu quelques points

L’Institut américain Freedom House a publié son rapport 2020 sur le compte des performances accomplies par les nations du monde dans le cadre de la liberté en 2019.

De 79 sur 100 en 2018 à 66 sur 100 en 2019, le Bénin a perdu 13 places en 2020. A en croire le rapport publié par Freedom House, le Bénin serait parti du statut de «libre» à celui de «partiellement libre». Deux indicateurs ont été évalués à savoir les droits politiques et les libertés civiles.

Dans son rapport, l’Institut américain Freedom House reconnaît que le Bénin est l’une des démocraties les plus stables de l’Afrique subsaharienne ayant connu de multiples élections libres et efficaces, et des transferts pacifiques de pouvoir, depuis sa transition vers la démocratie en 1991.

Dans les recommandations du rapport, il urge de concentrer l’attention et le financement issus de la communauté internationale sur certains pays qui sont à des moments critiques. Il s’agit notamment des pays qui ont connu de récentes expansions de la liberté, comme l’Ethiopie et le Soudan, ainsi que des pays dans lesquels le progrès démocratique est menacé comme, le Bénin et le Sri Lanka.

Les dirigeants issus des Nations démocratiques devraient s’engager dans une diplomatie de haut niveau et publique avec ces Etats pour témoigner d’un fort engagement international en faveur de l’avancement de la démocratie.

Freedom House préconise également que les financements soient accordés aux dirigeants enclins à faire avancer la démocratie et aux organisations de sociétés civiles locales, dans le but d’obtenir des améliorations tangibles des droits politiques et libertés civiles.

Freedom in the world est un rapport mondial annuel sur les droits politiques et les libertés civiles, composé de notes numériques et de textes descriptifs pour chaque pays et un groupe de territoires sélectionnés. L’édition 2020 couvre les développements dans 195 pays et 15 territoires du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Par Falco VIGNON