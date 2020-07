Rapport annuel de la Banque Mondiale : deux pays Africans dans le top des pays à revenu élevé

Désormais, le continent africain compte deux pays à revenus «élevés». Après les Seychelles, Maurice vient d’intégrer, et pour la première fois de son histoire, la catégorie des pays à revenu élevé, et ce grâce à un revenu national brut par habitant en hausse de 3,5% en 2019 par rapport à 2018 et qui s’établit à 12.740 dollars.

C’est à travers son rapport annuel classant les pays en fonction de leur revenu national brut (RNB) par habitant que la Banque Mondiale a dévoilé ce nouveau classement des pays africains.

Ce rapport prend en compte le PIB plus les revenus nets reçus de l’étranger pour la rémunération des salariés, la propriété et les impôts et subventions nets sur la production.

En effet, ce nouveau classement s’appuie sur des données de 2019 et de ce fait, les répercussions de la pandémie du coronavirus (Covid-19) sur l’économie mauricienne n’ont pas été considérées dans cet exercice.

Par ailleurs, il faut que rappeler que dans ce même il est fait état des économies à revenu «faible», c’est-à-dire des pays dont le revenu est inférieur ou égal à 1.035 dollars, des économies à revenu intermédiaire «moyen inférieur» dont le RNB par habitant est compris entre 1.036 et 4.045 dollars, les économies à revenu intermédiaire «moyen supérieur» dont le RNB par habitant se situe entre 4.046 et 12.535 dollars, et, enfin, les économies à revenu «élevé» dont le RNB par habitant est de 12.536 dollars et plus.

Cependant, en raison de la pandémie, Maurice pourrait ne pas rester dans la catégorie dans laquelle elle vient d’entrer, et ce dès le prochain classement de la Banque mondiale.

Par Gildas AHOGNI