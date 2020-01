RDC : 17 morts par accidents de route en 2019 à Butembo, l’ivresse au volant parmi les causes

Dix – sept (17) personnes ont trouvé la mort par accident de route durant l’année 2019 en ville de Butembo dans la province du Nord-Kivu.

La police qui a livré ce bilan à la presse ce samedi 4 janvier, précise que ces cas de morts font partie de plus de 130 cas d’accidents enregistrés au cours de l’année. Elle indexe l’ivresse au volant et l’excès de vitesse parmi les causes.

«Au cours de l’année 2019, nous avons pu constater 134 accidents, parmi lesquels il y a eu 17 décès, dont 13 sur place. 17 décès, c’est trop pour une ville comme Butembo. Nous n’avons que trois tronçons macadamisées, 17 décès, c’est beaucoup. Et il y a des cas qui n’ont pas été constaté. Les dégâts matériels importants, c’est 73. Face à ces statistiques, nous regrettons ces décès sur la route, qui ont été provoqués par l’ivresse publique au volant, l’excès de vitesse et les mauvais dépassements», a indiqué le colonel Richard Mbambi, chef de la police dans le territoire de Lubero, en poste à Butembo.

L’officier de la police appelle les usagers de la route au respect du code de la route pour qu’on enregistre moins d’accidents durant cette nouvelle année 2020. «Il y a des gens qui s’appellent chauffeurs, mais qui ne savent que rouler et non conduire. Conduire et rouler c’est foncièrement différent», interpelle-t-il.

Par Claude Sengenya