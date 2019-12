RDC : le conseil de sécurité se réunit ce jeudi pour le renouvellement du mandat de la Monusco

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prévu de se réunir demain à New York pour le renouvellement du mandat de la Monusco.

«Une fois celui-ci adopté, nous l’étudierons attentivement et dès le début de l’année prochaine, la Représentante spéciale du Secrétaire général en République démocratique du Congo, et Cheffe de la Monusco, Leila Zerrougui, viendra vous en parler en personne pour la première conférence de presse de l’année 2020», a déclaré Mathias Gillmann, porte-parole de la Monusco par intérim et coordonnateur du Groupe de communication des Nations Unies au cours du point de presse de la mission onusienne à Kinshasa ce mercredi.

Quelques jours plus tôt, la Monusco avait reçu le soutien de Félix Tshisekedi. «Les récents événements à Beni, notamment l’attaque du siège de la Monusco, ne m’ont pas laissé indifférent. Je déplore et condamne le recours à la violence. La Monusco n’a pas vocation à rester indéfiniment en République démocratique du Congo. Elle a été d’un précieux apport dans l’effort pour la pacification de la RDC, depuis bientôt 20 ans», avait déclaré Félix Tshisekedi dans son discours sur l’état de la Nation.

Il avait cependant plaidé pour une adaptation de la force de la MONUSCO. «Durant sa visite à Kinshasa et lors de mon passage devant l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, j’ai dit au secrétaire général de l’ONU notre sentiment de gratitude et notre volonté de procéder graduellement à un redéploiement des effectifs concerté, organisé et structuré de la Monusco. Une évaluation sera faite chaque année pour aboutir au transfert des responsabilités de la Monusco vers les FARDC. En ce qui concerne la Brigade d’intervention, je souhaite que le Conseil de sécurité renforce la relation de la brigade avec la Monusco pour notamment contribuer à la protection des civils comme l’ensemble de la Monusco», a-t-il expliqué.

Le Front commun pour le Congo (FCC), famille politique de l’ancien président Joseph Kabila continue, pour sa part, à exiger un calendrier de retrait des troupes de la Monusco.

Mardi dernier, la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), plateforme internationale de défense des droits humains, et ses partenaires congolais, avaient demandé au Conseil de sécurité de l’ONU de renouveler, pour une durée d’une année, le mandat de la Monusco.

Pour les ONG, cela permettra d’élaborer une stratégie efficace dans l’accompagnement de nouvelles autorités de la RDC pour une meilleure protection des droits humains et de préparer finalement le retrait de cette mission onusienne sur le sol congolais.