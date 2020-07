Réal Madrid : deux joueurs de Zidane absents à l’entraînement !

Pour préparer la rencontre suivante après la victoire timide des merengues contre Getafe, les poulains de Zinedine Zidane ont déjà fait leur retour à l’entraînement. Mais par surprise, Raphaël Varane et Eden Hazard n’ont pas pu marquer leur présence à cette phase préparatoire. Et ceci pour des raisons liées à leur état physique.

Dans ce dernier tournant de la Liga, le Réal Madrid et le FC Barcelone s’activent de la plus belle manière pour remporter le titre. Déjà en avance sur le club catalan, Zizou n’a toujours pas la tête reposée et dos au mur. Cependant, il doit damer les pions sûrs qu’il faut afin de maintenir le cap.

Malheureusement, il ne pourra pas compter sur deux de ses poulains dont Eden Hazard et Raphaël Varane. Déjà forfait par précaution face au club de la banlieue madrilène, Eden Hazard était une nouvelle fois absent lors de la séance. C’était également le cas de Raphaël Varane, sonné après avoir reçu un ballon en plein visage et remplacé quelques minutes plus tard par Eder Militao.

Par conséquent, les deux joueurs sont donc incertains pour le déplacement dans le pays basque. L’entraîneur tricolore des Madrilènes fera avec les joueurs disponibles afin d’arracher les trois points et de continuer sa course.