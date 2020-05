Real Madrid : dossier Haaland, un rôle pour Hakimi ?

Alors que le Real Madrid rêve d’aligner Erling Braut Haaland à la pointe de son attaque dans l’avenir, les Merengue pourraient bien avoir un gros atout dans ce dossier.

Tenant à Erling Braut Haaland, le Borussia Dortmund ne devrait pas faciliter les négociations. Néanmoins, le Real Madrid pourrait bien détenir la clé du dossier : Achraf Hakimi. Actuellement prêté au BVB, le Marocain est censé revenir en Espagne cet été.

Néanmoins, le club allemand souhaiterait conserver plus longtemps le latéral droit, que ce soit avec un nouveau prêt ou un transfert définitif. A voir maintenant ce que choisira de faire le Real Madrid, mais comme l’explique As, si Florentino Pérez venait à satisfaire Dortmund, cela pourrait bien lui permettre d’avoir un argument en plus au moment de négocier pour Erling Braut Haaland et ainsi partir avec un peu d’avance. A suivre…