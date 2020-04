Real Madrid : dossier Mané, pas d’offensive du Real

En Angleterre, certains médias annoncent que Mané aurait décidé de rester sur le long terme à Liverpool. Mais ce pourrait être pour une raison bien précise.

Si le Real prépare des offensives XXL en attaque, il n’a pas non plus des finances illimitées. Or avec les recrutements espérés de Harry Kane ou Erling Haaland, plus celui en 2021 de Kylian Mbappe, Madrid va devoir au total sortir autour de 300-350 millions d’euros.

Il est difficilement imaginable qu’il soit en mesure de recruter en plus Sadio Mané, qui coûtera lui aussi plus de 100 millions d’euros, sans parler de la masse salariale. Surtout que Gareth Bale paraît déterminé à aller au bout de son contrat à

Madrid …

Dans ces conditions, Sadio Mané apparaît plus comme une alternative à Mbappe que comme une priorité offensive. Le Real Madrid ne devrait donc pas, de toute façon, prendre position sur lui cet été.