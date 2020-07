Real Madrid : favorisé ou non par la VAR, Diego Simeone réagit

En conférence ce jour, Diego Simeone entrainement de l’Atletico de Madrid a pris la défense du VAR et celle du club rival le Real Madrid afin d’élucider le mystère selon lequel le Réal Madrid bénéficie très souvent des faveurs de l’arbitrage.

Face à cette polémique, le technicien argentin de l’Atlético s’est voulu très clair: «Ce que je pense du VAR ? La vidéo met tout en lumière. Avant de la mettre en place, nous n’avions pas réalisé tout ce qu’elle pouvait voir. Il y a des gens qui gèrent le VAR et ils peuvent se tromper. Mais je ne doute pas que le VAR soit équitable pour tout le monde. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé du Real Madrid. Il est clair que le Real a eu plus de penalties parce qu’il attaque plus. Je crois que le VAR a encore besoin d’être amélioré, mais globalement il fait la lumière sur beaucoup de choses.» a-t-il déclaré en ajoutant :

«Je n’ai aucun doute sur le fait que la VAR est plus juste avec ceux qui gagnent. Si tu as beaucoup de penaltys en ta faveur, c’est parce que tu es beaucoup dans la surface rivale. On a beaucoup parlé du Real. Le Real obtient plus de penaltys car il attaque davantage. Il est donc logique qu’il en soit ainsi. On sera lésé comme on sera avantagé mais au moins maintenant c’est clair au niveau des hors-jeu ou des penaltys».

Il faut dire que cette fin de saison s’annonce bouillante en Espagne. Quatre points séparent le Real Madrid du FC Barcelone. L’Atletico se tient provisoirement à 11 points des Blaugranas et se déplace sur la pelouse du Celta Vigo, ce mardi (22 heures), pour le compte de la 35e journée de la Liga.

Par Aron OLOKOU