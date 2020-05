Real Madrid : Gareth Bale à seulement 30M€ ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’OM, Dimitri Payet entend bien disputer la Ligue des Champions avec le club phocéen la saison prochaine.

Alors que l’OM est dans l’obligation de vendre cet été pour renflouer ses caisses, Dimitri Payet explique dans un entretien publié par Eurosport ce mardi soir qu’il ne compte pas quitter Marseille durant le prochain mercato.

«Aujourd’hui, je suis quelqu’un de très heureux sur le terrain comme en dehors. Ça s’est vu et je vais tout faire pour que ça continue l’année prochaine», explique Dimitri Payet , qui a hâte de retrouver la Ligue des Champions.

«La Ligue des champions doit nous aider à grandir. Ça sera forcément difficile quand on voit le plateau. Mais on jouera notre chance à fond pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi. On ne sait pas de quoi le foot est fait mais pour qu’il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n’a pas prévu de déménager…».