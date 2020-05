Real Madrid : Jovic priorité du Napoli, mais…

Le Barça et la Juventus se seraient mis d’accord pour un deal entre Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et Arthur Melo. Alors que le Brésilien bloquerait l’opération, les deux clubs espéreraient en finir avant la fin du mois de mai.

Selon les informations de Tuttosport, le Barça et la Juve n’attendraient plus que l’aval d’Arthur Melo. En effet, les deux clubs seraient tombés d’accord pour échanger Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio avec le Brésilien.

Alors qu’il serait encore indécis, Arthur Melo bloquerait totalement l’opération. A en croire le média transalpin, Fabio Paratici et Oscar Grau, respectivement coordinateur technique de la Juventus et directeur exécutif du FC Barcelone, ne se seraient pas fixé de date butoir pour ce dossier, mais voudraient résoudre la situation avant la fin du mois de mai.

Si les deux camps resteraient optimistes et n’auraient pour le moment aucun raison de changer leur fusil d’épaule, les Bianconeri auraient déjà un plan B. Dans le cas où la situation ne se décanterait pas, les têtes pensantes de la Juventus devraient se tourner vers Jorginho ou Leandro Paredes. Des négociations en vue d’un échange avec Miralem Pjanic seraient attendues pour les deux hommes.