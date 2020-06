Réal Madrid : l’anecdote de Jesus Olmo sur Gareth Bale, CR7 et Sergio Ramos

Jesus Olmo, le Chef du service médical du Réal Madrid entre 2013 et 2017, a fait une révélation sur certains joueurs dont Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et Gareth Bale. Il raconte les plus merveilleux moments partagés.

Jesus Olmo n’est, ni un joueur, ni un entraînement, mais il peut s’identifier parmi les personnelles du club qui ont remporté trois Ligues des Champignons.

Au cours d’un entretien accordé au quotidien espagnol, le Chef service médical a révélé les dessous des vestiaires merengues en mettant un accent particulier sur certains joueurs du club qui l’a vraiment impressionné.

Par ailleurs, il commence son anecdote par la star portugaise, Cristiano Ronaldo : «Oui CR7 est obsédé par sa préparation. (…) Ma relation avec CR7 est très bonne et je l’admire énormément comme sportif. C’est un grand travailleur, exigeant avec tout le monde et lui le premier. (…) Cristiano a un respect extraordinaire pour les professionnels qui travaillent avec lui. Je l’apprécie énormément», a-t-il déclaré.

Ensuite, il enchaîne sa révélation avec les relations qu’il a tissé au côté de l’emblématique défenseur des madrilènes, Sergio Ramos. Même si tout ne semble pas être rose entre eux.

«Avec Sergio, notre relation est spéciale parce que nous nous sommes confrontés. Il est comme moi, il dit les choses en face. J’ai fait des choses qu’il ne considérait pas adéquates, malgré mes explications, chacun a défendu sa position, dans le respect. Je ne suis pas aux ordres du joueur, j’ai mon libre arbitre. Nous avons eu nos divergences, mais à partir de là, notre relation professionnelle a été très bonne. Nous nous respectons beaucoup et il m’a fait confiance en suivant mes protocoles. J’ai toujours une bonne relation avec lui».

Mais, le joueur qui l’a le plus marqué était Gareth Bale. Il est surpris par sa manière de jeu et sa vitesse sur le terrain. C’est un marengue qu’il admit énormément : «Keylor (Navas) a une rapidité de mouvements incroyable, (Dani) Carvajal a une condition physique spectaculaire, mais le meilleur athlète que j’ai vu durant ces années au Real, c’est peut-être Gareth Bale. C’est un athlète naturel capable d’être bon quel que soit le sport qu’il pratique. Il a une génétique et des aptitudes athlétiques hors du commun, techniques également. C’est celui qui m’a le plus impressionné, même s’il y a ensuite le rendement que tu en fais», a-t-il dévoilé pour finir.

Pour rappel, Jesus Olmo avait rompu avec le Réal Madrid suite à divergence d’opinion avec l’un des membres de l’équipe technique du club. Malgré tout, il continue toujours de prendre du bon plaisir à voir ses trois joueurs jouer. Un grand coup de cœur!