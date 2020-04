Real Madrid : le Real Madrid prêt à débourser 150M€ pour De Ligt

Alors que Matthijs de Ligt aurait la ferme intention de quitter la Juventus à la fin de la saison, le Real Madrid serait prêt à s’offrir le défenseur afin de palier les possibles départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane.

Selon les informations de Calciomercato.it, Sergio Ramos , sous contrat jusqu’en juin 2021, ne parviendrait pas à trouver un accord avec son club, tandis que Raphaël Varane figurerait sur les tablettes de Manchester City.

Et au sein du Real Madrid on se prépare à toutes les éventualités. Ainsi, le club madrilène aurait ciblé Matthijs de Ligt pour palier le départ des deux défenseurs centraux et serait prêt à payer sa clause libératoire fixée à 150M€. Affaire à suivre…