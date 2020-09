Real Madrid : le vibrant message de Zinedine Zidane à Gareth Bale !

Présent en conférence de presse, Zinedine Zidane, à qui on prête une mauvaise relation avec Gareth Bale, a démontré le contraire tout en faisant ses adieux.

«Ça ne me dérange pas qu’on dise qu’il parte à cause de moi parce que ce n’est pas le cas, c’est plus compliqué que ça. Ce que je peux dire, c’est que nous n’avons eu aucun problème. Personne ne peut lui enlever ce qu’il a fait au Real Madrid. Je lui souhaite le meilleur. Je n’ai pas parlé avec lui. Il ne faut pas mettre en doute ce qu’il a fait ici, il a été phénoménal, il a beaucoup gagné et a prouvé ses qualités», a confié l’entraîneur tricolore des merengues.

Par Josias HONVOU